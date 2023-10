„AidaMar“ in Warnemünde:: Kreuzfahrthauptsaison 2023 beendet

Mit dem Anlegen der AidaMar in Warnemünde ist am Sonntag die Kreuzfahrthauptsaison in dem Ostseebad zu Ende gegangen. Das Schiff machte am Morgen im Hafen fest und sollte gegen 18.00 Uhr am Abend wieder auslaufen. Wie Rostock Port mitteilte, gingen in der vergangenen Saison insgesamt 411 000 Passagiere bei 133 Schiffsanläufen in dem Ostseebad an und von Bord. Das waren sechs Anläufe weniger als 2022. Wegen einer höheren Auslastung stieg die Zahl der Passagiere aber um 40 Prozent (2022: 294 000). Im Dezember gibt es noch fünf Anläufe von kleineren Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde.