Ahnen 2024 Vorsitzende der Finanzministerkonferenz

Mehr zum Thema

Sondersitzung des Landtags am kommenden Mittwoch Der rheinland-pfälzische Landtag wird sich am kommenden Mittwoch (6. Dezember) in einer Sondersitzung mit dem Fall des kritischen Briefs von Staatssekretärin Heike Raab (SPD) an den SWR beschäftigen. Auf Antrag der Fraktionen von CDU und Freien Wählern befasse sich das Landesparlament dann ab 13 Uhr mit dem Thema Rolle und Verantwortung von Ministerpräsidentin und Staatskanzlei bei der Einflussnahme auf die Berichterstattung unabhängiger Medien, teilte der Landtag am Donnerstag in Mainz mit.