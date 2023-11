Agritechnica endet mit Rekordbesucherzahl

Mehr zum Thema

Autorin Präauer erhält Bremer Literaturpreis 2024 Die österreichische Schriftstellerin Teresa Präauer wird mit dem mit 25.000 Euro dotierten 70. Bremer Literaturpreis 2024 ausgezeichnet. Präauer erhält den Preis für den Roman Kochen im falschen Jahrhundert, der im Wallstein Verlag erschienen ist, wie die Senatspressestelle am Samstag mitteilte. Teresa Präauer verbindet in ihrem Roman auf einzigartige Weise Witz, Analyse und existenzielle Unruhe, heißt es in der Begründung der Jury.