Agrarministerin Kaniber holt Direktmandat in Berchtesgaden

Wissenschaftsminister Blume holt erneut Direktmandat Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hat bei der Landtagswahl am Sonntag sein Direktmandat verteidigt. Er holte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis in seinem Stimmkreis München-Ramersdorf 34,8 Prozent. Das entspricht einem Plus von 4,4 Prozentpunkten gegenüber 2018 (30,4 Prozent).