Aggressiver Darmkrebs! Ärzte sagen Zweifach-Mutter tot - dann kommt alles ganz anders

Es beginnt mit Magen-Darm-Symptomen: In unregelmäßigen Abständen muss sich Sophie Umhofer übergeben, sie geht von einer Magenverstimmung aus. Die Symptome halten jedoch ein Jahr lang an, sodass die zweifache Mutter aus Warwickshire in England am Ende kaum noch eine Mahlzeit bei sich behalten kann, wie JamPress berichtet.

Erst dann erhält die heute 41-Jährige die niederschmetternde Diagnose: Darmkrebs im Endstadium. Und es kommt noch schlimmer: Die tückische Krankheit hat sich bereits im ganzen Körper ausgebreitet!

„Das Warten auf die Nachricht war furchtbar. Der Krebs hatte sich in meiner Leber und in den Lymphknoten meines Rumpfes ausgebreitet. Mein Tumor war zu dem Zeitpunkt so groß, dass er gefährlich nahe dran war, meinen Darm komplett abzuschneiden“, erzählt sie.

Alles ändert sich schlagartig: Fortan muss sich Sophie Umhofer mit einer sehr geringen Überlebenschance und einer Lebenserwartung von etwa einem Jahr auseinandersetzen. Laut Aussage der Ärzte wird sie nicht einmal 40 Jahre alt werden. „Ich geriet in Panik und musste anfangen, für meine Zukunft zu planen, die ich nicht mehr hatte. Das Schlimmste war, dass meine Kinder damals erst drei und sechs Jahre alt waren, und die Sorge, sie für immer zu verlassen, war neben allem anderen einfach überwältigend.“