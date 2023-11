Agenturen suchen Weihnachtsmänner und Engel

Familien in Berlin und Brandenburg buchen gern Weihnachtsmänner und Engel, aber die Suche nach Darstellern ist für Vermittler immer wieder eine Herausforderung.

Auch in der Weihnachtsbranche herrscht Fachkräftemangel. Weihnachtsmann-Darsteller sind rar und auch bei Engeln ist die Personaldecke dünn - Vermittlungsagenturen in Berlin und Brandenburg suchen deshalb aktiv mit unterschiedlichen Strategien. Ich spreche Frauen, die engelhaft wirken, direkt auf der Straße an oder frage auch Schauspiel-Kolleginnen, sagt Angela Jehring, selbst Schauspielerin und Inhaberin der Agentur Engel in Berlin. Bei Weihnachtsmännern setze sie gern auf Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis.

Sowohl bei den Engeln als auch bei den Weihnachtsmännern könnte der Personalpool aus ihrer Sicht größer sein, denn die Nachfrage sei da. Es passiert immer wieder, dass auch Engel eine Familie gründen und Weihnachten nicht mehr zu Verfügung stehen, so Jehring.

Auch Tobias Groß von der Weihnachtsvermittlung Weihnachtsmann2Go setzt auf die persönliche Suche: Wir gehen in Mensen von Berliner Hochschulen und sprechen Studenten direkt an, erzählt Groß. Auf diese Weise sei auch er selbst einst als Weihnachtsmann rekrutiert worden. Im persönlichen Gespräch könne man den potenziellen Kandidaten auch gut vermitteln, dass nicht nur die sehr gute Bezahlung ein Argument für den Job als Weihnachtsmann sei.

Es ist auch eine Riesenbereicherung und eine tolle Erfahrung für die Weihnachtsmänner selbst, sagt Groß. Man bekomme einen sehr persönlichen Zugang zu Familien und erlebe viele tolle Momente. Es ist einfach eine unvergleichliche Arbeit, sagt er. Und man verdient gutes Geld. 500 Euro und mehr kann man als Weihnachtsmann an einem einzigen Abend verdienen, heißt es auf der Website von Weihnachtsmann2Go.

Monika Kubau von der Berliner Weihnachtsmannzentrale hofft, ihren Personalstamm an Weihnachtsmännern mit dem Schalten von Anzeigen aufstocken zu können. Vorerfahrung ist eigentlich nicht nötig, etwas schauspielerisches Talent sollten die Weihnachtsmänner aber mitbringen, sagt sie. Um möglichst viele Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, sei es auch nötig, dass die Weihnachtsmänner mit einem Auto mobil seien, so die Vermittlerin aus Hohen Neuendorf.