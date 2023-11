Agentur für Sprunginnovation bekommt mehr Freiheiten

Auf der Suche nach Erfindungen soll die in Leipzig ansässige Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) in Zukunft mehr Möglichkeiten bekommen. Dafür stimmte der Bundestag am Freitag dem Sprind-Freiheitsgesetz zu. Das Gesetz sieht eine Flexibilisierung der Finanzierungsinstrumente und der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen vor, damit die Agentur ihre Aufgabe effizienter und agiler wahrnehmen kann. Derzeit müssen für ausgewählte Sprind-Projekte Tochterfirmen gegründet werden, die der Bund dann mit Darlehen unterstützt.

Das Gesetz sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sagte der Direktor der Sprind, Rafael Laguna, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Endlich können wir Gründerinnen und Gründern in größerem Umfang beauftragen, endlich können wir uns an bereits bestehenden Start-ups beteiligen. Dies gibt uns die Freiheit, Teams und Technologien mit Sprunginnovationspotenzial schneller, flexibler und gezielter finanzieren zu können. Unter einer Sprunginnovation versteht die Agentur Erfindungen, die Einfluss auf die Wirtschaft eines Landes haben, neue Märkte und Firmen erschaffen, und bestehende Industrien kaputt machen können. Ein Beispiel ist die Erfindung des Internets.

Insgesamt hätte sich seine Agentur etwa im Hinblick auf den Verzicht ministerieller Fachaufsicht noch etwas mehr Mut seitens der Ministerien und der Parlamentarier gewünscht, sagte Laguna. Dennoch ebne das Gesetz neue Wege für weniger bürokratisches und damit effizienteres staatliches Handeln. Dieses werde dringend für die anstehende wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen benötigt.