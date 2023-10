AfD will diesmal im Landtag Vizepräsidenten stellen

Mehr zum Thema

Sozialministerin Scharf holt Direktmandat in Erding Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) rückt erneut über ein Direktmandat in den Landtag ein. Sie holte bei der Landtagswahl am Sonntag in ihrem Stimmkreis Erding dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters zufolge 39,5 Prozent der Erststimmen. Scharf verbesserte sich damit um gut eineinhalb Prozentpunkte, 2018 hatte sie 37,9 Prozent bekommen.