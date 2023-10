AfD-Spitzenkandidat wirbt für AfD als Koalitionspartner

Mehr zum Thema

FDP-Chef Lindner: Ampel in Hessen keine Option Zum offiziellen Wahlkamphöhepunkt der FDP vor der Landtagswahl in Hessen hat Parteichef Christian Lindner dem hessischen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vorgeworfen, im Wahlkampf zu sehr nach Berlin zu blicken. Rhein arbeite sich an der Ampel im Bund ab, die aber in Hessen in Wahrheit gar keine koalitionspolitische Option ist, schon alleine wegen der Zahlen nicht, sagte Lindner am Donnerstag in Frankfurt.