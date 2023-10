AfD-Politiker Jens Maier muss in vorzeitigen Ruhestand

Mehr zum Thema

Vögel sterben bei Brand: Brandstiftung vermutet Mehrere Vögel sind bei dem Brand eines Dreiseitenhofes in Zwenkau (Landkreis Leipzig) ums Leben gekommen. Die Tiere befanden sich in einem großen Käfig und konnten nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannten in der Nacht zu Donnerstag neben dem Käfig auch eine Scheune, ein Geräteschuppen und ein Partyraum vollständig aus.

Trotz Zuwachs: Hunderte Lehrstellen in Sachsen unbesetzt Sachsens Handwerk hat bei der Zahl der Neuabschlüsse von Lehrverträgen wieder das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten erreicht. Das teilte der Sächsische Handwerkstag am Donnerstag mit. Demnach konnten bis Ende September dieses Jahres 5410 Berufsanwärter einen Ausbildungsplatz finden - 75 mehr als im Vorjahr. Die meisten Neuabschlüsse gehen auf Kfz-Mechatroniker, Elektroniker sowie Mechaniker für Sanitär-Heizung-Klima zurück.