AfD MV beschwört „blaues Wunder“ für Wahljahr 2024

CDU will Wähler zurückgewinnen: Kommunalwahl als Etappenziel Die CDU Mecklenburg-Vorpommern will bis zur Landtagswahl 2026 wieder deutlich an Stärke gewinnen und sieht die Kommunalwahl im Juni 2024 als wichtiges Etappenziel. Diese gemeinsam mit der Europawahl stattfindende Wahl werde ein Test für die Kampagnenfähigkeit und Geschlossenheit der Union im Nordosten, sagte Landesparteichef Franz Robert Liskow am Samstag auf dem Landesparteitag in Rostock.