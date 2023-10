AfD kündigt angriffslustige Oppositionspolitik in Bayern an

Mehr zum Thema

Auszählung bei Bezirkswahlen dauert vielerorts noch an Die Auszählung der Wahlergebnisse zur Bezirkswahl in Bayern hat auch am Montag noch angedauert. Bereits ausgezählte Wahlkreise zeigten, dass die CSU wieder zahlreiche Direktmandate erringen konnte. Im Schatten der Landtagswahl hatten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern am Sonntag auch die neuen Bezirkstage bestimmt.

Fusion geplant: Schaeffler will Vitesco übernehmen Der fränkische Zulieferer Schaeffler hatte sich in der Finanzkrise mit der Übernahme von Conti beinahe verhoben. Jetzt will er mit Vitesco einen weiteren Teil aus dem einstigen Conti-Imperium übernehmen. Es soll ein starker Anbieter für E-Antriebe entstehen.