AfD-Kreisvorsitzende gegen Kandidatur von Kalbitz

Mann zwischen Bagger und Container eingeklemmt Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Schorfheide (Landkreis Barnim) zwischen einem Bagger und einem Container eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Unfall war bei der Arbeit des Mannes passiert, wie die Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Der Verletzte kam demnach in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.