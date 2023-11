AfD-Kreisverband kritisiert Vorgehen der Partei bei Frisch

Mehr zum Thema

Freie Wähler für Landtags-Sondersitzung Fall Raab Auch die Fraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag ist für eine Sondersitzung des Parlaments zum Fall des Briefs von Staatssekretärin Heike Raab an den SWR. Die Fraktion habe einhellig beschlossen, gemeinsam mit der CDU-Fraktion ein Sonderplenum zu beantragen, teilte ein Sprecher am Mittwoch in Mainz mit. Die Unionsfraktion hatte sich am Vortag bereits dafür ausgesprochen.