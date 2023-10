AfD-Kandidat scheitert in Bitterfeld-Wolfen

Mehr zum Thema

RTL

Solidarität mit Israel: 130 Menschen bei Kundgebung in Halle Um Solidarität mit Israel zu demonstrieren, sind am Sonntag laut Polizei rund 130 Menschen zu einer Kundgebung des Bündnisses gegen Antisemitismus Halle gekommen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Abend, es habe zeitgleich eine Demonstration pro Palästina stattgefunden, an der sich in der Spitze 50 Menschen beteiligt hätten. Die Beamten hätten für einen größeren Abstand zwischen den beiden Gruppen gesorgt. Zudem habe es eine antisemitische Beleidigung gegeben vonseiten eines Passanten.

Sachsen-Anhalts FDP-Chefin: Agenda in Berlin überdenken Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens ist enttäuscht vom Abschneiden der Liberalen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern - sie fordert Konsequenzen. Trotz guter Arbeit in den Parlamenten und einem engagierten Wahlkampf bleiben die Zahlen hinter unseren Erwartungen zurück, erklärte Hüskens am Sonntagabend. Es ist in beiden Ländern zudem nicht zu übersehen, dass die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundespolitik sich in den Wahlergebnissen niederschlägt.