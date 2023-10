AfD-Fraktionschef: „antidemokratische Vorgehensweisen“

Mehr zum Thema

Von Brunn: SPD-Themen im Wahlkampf fast keine Rolle gespielt Die Wahlkampfthemen der SPD haben laut ihrem Spitzenkandidaten, Florian von Brunn, in Bayern nahezu keine Rolle gespielt. Andere Themen, die schwierige Lage insgesamt, in Deutschland, in Europa, haben diesen Wahlkampf komplett überlagert, sagte von Brunn am Sonntag bei der Wahlparty der SPD in München. Man habe es nicht geschafft, die eigenen Themen zu den dominanten des Wahlkampfs zu machen. Das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern sei eine Enttäuschung.

Hartmann: Haben solides Fundament in Bayern Der Grüne Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Bayern, Ludwig Hartmann, hat sich mit dem Ergebnis seiner Partei zufrieden gezeigt. Es sei das zweitbeste in ihrer Geschichte bei einer Landtagswahl in Bayern - obwohl man einen sehr aufgeheizten Wahlkampf gehabt habe, sagte er am Sonntagabend. Die Grünen haben ein sehr starkes Fundament in Bayern, auch wenn der Wind etwas stärker ins Gesicht bläst.