AfD-Fraktion bleibt im Parlament ohne Vizepräsidenten-Posten

Vorschläge zum Abschuss von Wölfen reichen Schulze nicht Die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu schnelleren Abschüssen einzelner Wölfe in Deutschland stoßen in Sachsen-Anhalt auf unterschiedliches Echo. Agrarminister Sven Schulze sieht darin keine geeignete Lösung. Die Vorschläge seien unzureichend, oberflächlich und erfüllen meine Erwartungen nicht, erklärte der CDU-Politiker am Freitag in Magdeburg. Weidetierhalter werden weiterhin enttäuscht sein, da die Anforderungen an einen Abschuss zu hoch bleiben.