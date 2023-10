AfD: Festnahme von Halemba greift Rechte der Opposition an

Mehr zum Thema

44 Jahre nach der Tat: Mordverdächtiger in Untersuchungshaft Mehr als 44 Jahre nach einem bislang ungeklärten Mordfall hat die Münchner Polizei einen Ermittlungserfolg verkündet: Ein inzwischen in Untersuchungshaft sitzender Angeklagter soll um Silvester 1978 herum einen damals 69-Jährigen in dessen Wohnung getötet haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen nun 70-jährigen Rentner mit britischer Staatsangehörigkeit, schilderte Stephan Beer vom Kriminalkommissariat 11 am Montag in München.

Zweitwärmster Oktober in Bayern Der Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel von 11,6 Grad teilt er sich diesen Titel mit dem Jahr 2001, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur 2022 war es mit 11,9 Grad wärmer. All das ist deutlich mehr als das Temperaturmittel der Referenzperiode 1961 bis 1990, das 8,1 Grad beträgt.