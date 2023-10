AfD-Chef Tino Chrupalla mit Blaulicht ins Krankenhaus

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt hat es einen Zwischenfall um AfD-Chef Tino Chrupalla gegeben. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Lokalpresse spricht von einem möglichen Schwächeanfall, die Partei selbst sagt, er sei angegriffen worden.

Chrupallas Gesundheitszustand befinde sich „noch in der Klärung“, heißt es aus der AfD-Bundesgeschäftsstelle laut der Deutschen Presseagentur. Die Polizei will RTL nur bestätigen, dass es einen Einsatz gab. Zu einem möglichen Angriff wollen sich die Ermittler nicht äußern.



