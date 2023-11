Ärztevertreter fordern Betreiberhaftung bei Technikversagen

Wegen häufiger Pannen bei der Übertragung von Patientendaten fordert die Ärzteschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die Betreiber der Technik dafür haftbar zu machen. Ausfälle der Systeme führten zu erheblichen Störungen in den Praxen, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KVMV) am Dienstag nach einer Vertreterversammlung mit. Das gefährde die Versorgung der Patienten. Die Forderung sei am Wochenende in der Herbstsitzung der Versammlung einstimmig verabschiedet worden.

Der Bund soll demnach Regelungen schaffen, um die Betreiber der technischen Systeme für Ausfälle schadensersatzpflichtig zu machen. Für Ausfallzeiten sei eine Entschädigung an die betroffenen Praxisinhaber zu zahlen, forderten die Mediziner.