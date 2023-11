Ärzte fordern Verbot von Einweg-E-Zigaretten

Mehr zum Thema

RTL

Hunderte Teilnehmer bei propalästinensischer Demo Mehrere Hundert Menschen sind am Samstag nach Polizeiangaben in Düsseldorf zu einer propalästinensischen Demonstration zusammengekommen. Am Nachmittag setzte sich die Gruppe vom Hauptbahnhof in Richtung NRW-Landtag in Gang. Es sei ruhig und friedlich angelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten hätten vor Veranstaltungsbeginn Auflagen vorgelesen, dass etwa Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt sichergestellt würden.

Taliban-Auftritt in Kölner Moschee sorgt für Empörung Ein Vertreter des afghanischen Taliban-Regimes bekommt in Deutschland eine Bühne. Die Empörung darüber ist groß, der Ruf nach Aufklärung wird laut. Was ist da passiert?