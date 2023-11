Ärmel hoch: Hendrik Wüst spendet Blut

Mehr zum Thema

Orkantief Ciaran in NRW: Flüge ausgefallen und umgeleitet Das Orkantief Ciaran hat auch den Flugbetrieb in Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt. Am größten Flughafen in Düsseldorf fielen am Donnerstag 10 Flüge aus, 14 wurden auf andere Airports umgeleitet und 3 Flüge auf Freitag verschoben, teilte der Flughafen am Freitag auf Anfrage mit.