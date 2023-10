Ärger mit dem 49-Euro-Ticket? Wie Sie das Abo kündigen können

Ganz so easy wie der Abo-Abschluss selbst, verhält es sich mit der Kündigung des Deutschlandtickets nicht! Das ist vielen Nutzern bereits aufgefallen. Denn begibt man sich auf Webseite oder App, geht das große Suchen los. RTL-Verbraucherschützer Ron Perduss kritisiert das. Lockt die Deutsche Bahn einen bewusst in die Abo-Falle?

Ganz so schlimm sei es laut dem Experten nicht. Aber: Kunden müssen lange suchen, bis sie finden, was sie brauchen. „Eigentlich ist es in Deutschland ganz klar gesetzlich geregelt: Schließe ich einen Vertrag oder ein Abo online ab, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, als Verbraucher dieses Abo sehr leicht online wieder zu kündigen, zum Beispiel über einen gut sichtbaren Kündigungsbutton“, so Perduss.

Dieser ist in dem Fall nicht wirklich gut ersichtlich.

Kunden, die das 49-Euro-Ticket kündigen wollen, sollten daher wie folgt vorgehen:

Die Kündigung erfolgt online. Sie müssen sich dazu mit Ihrem Bahn-Account einloggen. Haben Sie die Abonummer Ihres Tickets zur Hand. Unter „Meine Tickets“ finden Sie das entsprechende Deutschlandticket. In einem weiteren Untermenü müssen Sie dieses Ticket dann auswählen und anschließend auf den weiteren Button „Deutschlandticket kündigen“ klicken. Danach sollten Sie eine E-Mail der Deutschen Bahn erhalten. Wichtig: Unbedingt das Postfach checken! Ist die E-Mail mit der Kündigungsbestätigung nicht eingegangen, fehlt Ihnen nämlich ein wichtiger Nachweis. Haben Sie keine E-Mail bekommen, sollten Sie den Kundenservice der Deutschen Bahn kontaktieren.

Außerdem gut zu wissen: Das Kündigen ist immer bis spätestens zum Zehnten eines Kalendermonats möglich. (ubr/vdü)

