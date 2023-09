Ärger beim Haarewaschen - sollen Kinder selbst entscheiden?

Wie stehen Sie zur Kopfhygiene Ihres Kindes? Vielleicht denken Sie „Das macht man einfach so, die Haare müssen sauber sein“ oder sorgen sich „Was sollen die Leute sagen, wenn du SO rumläufst?“ Den Elternberaterinnen Dr. Martina Stotz und Kathy Weber ist aber was ganz anderes wichtig: „Es ist der Körper deines Kindes, es darf selbst entscheiden, ob es bereit ist, seine Haare zu waschen“, so ihre Aussage im neuen Erziehungsratgeber „Die Superkraft der Liebevollen Führung“. Schließlich dürfe jeder Mensch so „auftreten und aussehen, wie er oder sie möchte.“ Und bei Haaren bestehe – anders als bei Händen – so gut wie keine gesundheitliche Gefahr, wenn sie ungewaschen blieben.