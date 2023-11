„Ändere deinen Kurs, Olaf“: Die Jusos verschärfen den Ton

Viel Wut der Jusos entzündet sich an der Migrationspolitik der Ampel-Koalition - und vor allem an einer Aussage von Kanzler Scholz. In Braunschweig hielten Delegierte anklagend Titelblätter des Spiegel in die Höhe, darauf das Scholz-Zitat Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Das Wort abschieben hatten die Jusos durchgestrichen und durch Forderungen wie den Klimawandel bekämpfen und neue Wohnungen bauen ersetzt.

Kühnert und auch Parteichefin Saskia Esken fiel es schwer, diesen Satz zu verteidigen. Das Spiegel-Cover habe sie auch erschreckt, sagte Esken. Aber wenn man das ganze Interview des Kanzlers liest, dann kann man den ganzheitlichen Ansatz der Migrationspolitik der Ampel schon erkennen. Die Sprache, die Sprache ist unser Problem.

Die Jusos in Braunschweig sahen das anders. Nein, nicht die Worte, sondern die Politik sind das Problem, Saskia, betonte ein Redner. Die SPD spreche Schutzsuchenden durch ihre Abschiebungspolitik das Recht auf Asyl ab, entrüstete sich eine Delegierte aus NRW.

Kühnert betonte, er finde auch, dass etwa eine Bezahlkarte für Flüchtlinge keine Probleme löse, sondern Menschen drangsaliere. Aber man müsse anerkennen, dass die Prüfung eines Asylantrags auch mal ein negatives Ergebnis haben könne.