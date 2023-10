Ältere Paare in Brandenburg lassen sich häufiger scheiden

Mehr zum Thema

Streit um Seidenhühner in Handtasche: Prozess ausgesetzt Ein Prozess gegen eine Berlinerin, die im Streit um zwei in einer Handtasche transportierte Seidenhühner zwei Tierärztinnen verletzt haben soll, ist im ersten Anlauf gescheitert. Die 40-Jährige sei laut einer Mitteilung ihres Verteidigers erkrankt, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch. Wann es zu einem neuen Gerichtstermin kommen könnte, blieb zunächst offen.