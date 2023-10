Der Nürnberger Christkindlesmarkt in Franken gehört zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Eingebettet in die historische Altstadt von Nürnberg, präsentiert sich der Christkindlesmarkt vor der beeindruckenden Kulisse der mittelalterlichen Architektur. Das Gefühl von Nostalgie und Festlichkeit durchdringt die gesamte Szenerie, während der Duft von Zimt, Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft liegt. Das Christkind, das den Markt eröffnet, ist ein jährlicher Höhepunkt.

