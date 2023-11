Adventsstimmung beim Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne

Gebrannte Mandeln, Sterne, Riesenrad: Cottbuser und Gäste können sich seit Wochenbeginn auf dem Weihnachtsmarkt am Altmarkt schon mal in Adventsstimmung bringen. Das Wetter passte am Mittwoch: Bei Schneetreiben wärmten sich viele Besucherinnen und Besucher mit Glühwein auf, Familien waren mit Kindern unterwegs.

In diesem Jahr gibt es ein Novum: Der Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne bleibt auch nach den Feiertagen bis einschließlich 27.12. für Besucher geöffnet. An diesem Tag wird der Altmarkt Veranstaltungsort für den Rückkehrertag. Die Stadt wirbt um ehemalige Cottbuserinnen und Cottbuser, die zu den Feiertagen in ihre alte Heimat kommen und vielleicht neue Perspektiven für sich entdecken. Die Lausitz braucht im Strukturwandel Zuzug von tausenden Arbeitskräften. So wird es nach Angaben der Stadt ein Job-Dating auf dem Riesenrad geben sowie Angebote und Informationen zu Arbeitsplätzen, Wohnungen und Schulen.

Auch die Weihnachtsmärkte im Spreewald erwarten ihre Besucher, darunter in Vetschau, Lübbenau und Lübben. Am ersten und zweiten Adventswochenende können Interessierte eine Kahntour nach Lehde zu einem historischen Weihnachtsmarkt machen und erfahren, wie Weihnachten früher im Spreewald gefeiert wurde, welche Sprache gesprochen wurde und welche Sagengestalten eine Rolle spielten.

Der Marktplatz in Lübben ist ebenfalls für den Advent festlich geschmückt, wie der Tourismusverband Spreewald mitteilte. Würzige Lebkuchen, Zimtsterne und Glühweinspezialitäten sowie traditionelles Handwerk und Spezialitäten werden geboten. Die Altstadtweihnacht in Luckau wird am zweiten Adventswochenende mit Lichterketten, Pyramiden, Weihnachtsbäumen und festlich dekorierten Schaufenstern begangen. In Vetschau findet der Weihnachtsmarkt im Schlosspark statt.