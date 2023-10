Adler verlängern mit Eishockey-Manager Alavaara

Mehr zum Thema

Geldautomat in Hohberger Lebensmittelmarkt gesprengt Ein Geldautomat ist am Donnerstagmorgen in Hohberg (Ortenaukreis) gesprengt worden. Die Täter flüchteten in einem dunklen und hochmotorisierten VW Golf vom Tatort, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Geldautomat befindet sich in der Nähe eines Lebensmittelmarktes im Gemeindeteil Niederschopfheim.