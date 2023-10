Adler und Iserlohn tauschen Spieler: Proske gegen Jentzsch

Mehr zum Thema

Leerstehendes Klinikgebäude nach Brand einsturzgefährdet Eine ehemalige Klinik in Schömberg (Landkreis Calw) ist am Mittwochabend in Brand geraten. Das Feuer breitete sich von einem Zimmer im vierten Stock in dem leerstehenden Gebäude aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Flammen hätten große Teile des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher.