Adler Mannheim vier Monate ohne MacInnis

Nach Stopp: Ulm will wieder Flüchtlinge aufnehmen Eine Woche lang hat die Stadt Ulm sich geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Grund: fehlende Plätze. Ab Montag soll der Stopp enden. Die Lage in anderen Kommunen spannt sich dagegen immer weiter an.