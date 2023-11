Adler Mannheim scheiden aus Champions League aus

Mehr zum Thema

Zwei Verletzte bei Lastwagenunfall auf A6 Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 6 im Landkreis Schwäbisch Hall sind zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelschleppers bremste bei zähfließendem Verkehr ab, was zwei hinter ihm fahrende Lkw-Fahrer zu spät bemerkten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der hintere Fahrer im Alter von 26 Jahren fuhr demnach auf den mittleren Laster eines 45-Jährigen auf. Der mittlere Lkw wurde im weiteren Verlauf auf den Sattelschlepper geschoben. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 26-Jährige leichte. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt.

European League: Rhein-Neckar Löwen erreichen Hauptrunde Die Rhein-Neckar Löwen haben vorzeitig die Hauptrunde der European League erreicht. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend mit 39:30 (20:17) gegen Benfica Lissabon und ist nach dem vierten Sieg im vierten Spiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der schweren Vorrundengruppe A zu verdrängen.