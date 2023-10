Adler Mannheim feiern nächsten Sieg in der Champions League

Mehr zum Thema

Mehrjährige Haftstrafen nach Schussserie in Raum Stuttgart Nach einer Serie von Schüssen im Stuttgarter Raum hat das Landgericht Stuttgart am Mittwoch vier Beteiligte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Den Männern wurde vorgeworfen, im September vergangenen Jahres bei einem Schusswechsel zwischen zwei Gruppierungen vor einer Gaststätte in Esslingen-Mettingen dabei gewesen zu sein. Verantworten mussten sich die Männer wegen versuchten Totschlags, wie ein Gerichtssprecher mitteile. Zwei von ihnen wurde auch unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen.