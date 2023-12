In der Schule setzte sich das fort. Ich redete viel, ließ mich leicht ablenken und langweilte mich. Ich bin und war immer ein sozialer, einfühlsamer Mensch, meine Mitmenschen bedeuten mir viel, auch wenn ich manchmal Dinge sage, ohne darüber nachzudenken. Das führte auch zu Konflikten mit Lehrern - man sagte mir, ich würde polarisieren.

In der Schule kam ich gut durch, mein Leben wurde von außen organisiert, ich ging einfach den Weg mit. Und meine Eigenheiten störten mich da nicht wirklich - oder besser gesagt, ich passte mich so an, dass sie mich und meine Umwelt nicht allzu sehr nervten. Aber seit ich auf eigenen Beinen stehe und mein Elternhaus fürs Studium verließ, merke ich, dass ich oft an meine Grenzen stoße.

Vor allem dann, wenn es um konzentriertes Arbeiten geht. Meine Konzentrationsfähigkeit war nie besonders hoch, und ungeduldig war ich sowieso, aber das war immer egal. Jetzt als Student ist das anders: Hausarbeiten wollen geschrieben, Vorlesungen gehört und lange (trockene) Texte gelesen werden. Daneben wollen auf der Arbeit Artikel geschrieben werden. Während alle um mich herum im Büro ein bis zwei Stunden konzentriert arbeiten können, hänge ich gefühlt alle zehn Minuten an der Kaffeemaschine. Nicht, weil ich den Kaffee so dringend brauche, nein: Ich brauche die Bewegung, die Abwechslung. Das alles bedeutet für mich vor allem eines: Stress. Stress, weil ich mich nicht so konzentrieren kann wie alle anderen.