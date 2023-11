Adduktorenverletzung: Gladbach vorerst ohne Siebatcheu

Mehr zum Thema

Auto prallt gegen Baum: 21-Jähriger tödlich verletzt Drei junge Menschen sind zwischen Bad Laasphe (Siegen-Wittgenstein) und dem hessischen Dietzhölztal (Lahn-Dill-Kreis) mit ihrem Auto gegen einen Baum gekracht. Ein 21-Jähriger sei in der Nacht auf Sonntag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Die beiden anderen Insassen - ein Mann und eine Frau - seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Wagen kam den Angaben zufolge aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab. Unklar war zunächst auch, wer das Auto gefahren hat.