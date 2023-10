Achten wir gut genug auf uns selbst?

Während Menschen, die ihren Gesundheitszustand genau im Blick haben, in der Generation vor uns noch als Hypochonder galten, ist dieses Verhalten heute ganz selbstverständlich. „Wer einer Krankheit vorbeugt, muss gar nicht erst nach Methoden der Heilung fragen“, stellte Hippokrates bereits um 400 v. Chr. fest. Diesen Satz fasste der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland in seinem 1860 erschienenen Buch „Makrobiotik oder Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“ zu einer Formulierung zusammen, die auch heute nichts an Aktualität verloren hat: Vorbeugen ist besser als Heilen!

Deshalb ist Prävention ein Thema, das uns alle beschäftigt. Wir informieren uns über Krankheitsbilder, gesundheitliche Gefahren und sowohl medizinische als auch alternative Heilmethoden. Und wenn wir ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wollen wir die Krankheit und die Behandlung verstehen. Denn schließlich ist es unser Körper, der eine Therapie braucht. Am liebsten natürlich nicht erst dann, wenn er krank ist. Aus diesem Grund gönnen wir ihm ein Höchstmaß an Pflege – physisch und psychisch. Denn Entspannung ist genauso wichtig wie Bewegung und Hautpflege. Wir sorgen für mentale Fitness, bevor sich eine Erschöpfung bemerkbar macht.