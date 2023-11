Acht Millionen Euro Schaden nach Brand einer Lagerhalle

Bei einem Brand einer Lagerhalle mit zwei Wohnungen im Landkreis Esslingen ist ein Schaden in Höhe von acht Millionen Euro entstanden. Schon als mehrere Menschen in der Nacht zum Donnerstag das Feuer über den Notruf gemeldet hatten, habe die Lagerhalle in der Gemeinde Neckartailfingen in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um den Brandverlauf zu dokumentieren. Die Bewohner konnten sich selbst und unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute werden den Angaben zufolge voraussichtlich noch den gesamten Morgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.