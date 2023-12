Abwehrsorgen: Hertha droht Ausfall von Kapitän Leistner

Angeschlagen und erkrankt: Bei der Hertha könnten zwei Innenverteidiger auszufallen. Eine Alternative steht bereit - wenn sie sich dafür entscheidet.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC plagen vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg Abwehrsorgen. Kapitän Toni Leistner, der angeschlagen aus dem Spiel in Hannover am vergangenen Freitag gegangen war, droht auszufallen. Er möchte. Aber meine Einschätzung und Erfahrung ist: Er wird es nicht schaffen am Wochenende, sagte Trainer Pal Dardai am Freitag vor der Partie gegen den Aufsteiger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Und auch die erste Alternative in der Innenverteidigung ist nicht komplett fit. Linus Gechter fehlte am Donnerstag erkrankt, sollte am Freitag aber wieder mittrainieren. Wenn er nicht kann, Plan C, dann improvisieren wir, sagte der 47 Jahre alte Ungar. Gut möglich, dass dann der gelernte Innenverteidiger Pascal Klemens (18) von der Sechserposition zurück in die Abwehr gezogen wird.

Kannst du ruhig sagen, wo willst du spielen?, scherzte Dardai auf der Pressekonferenz in Richtung des Hertha-Eigengewächses. Mir ist das relativ egal. Da, wo ich aufgestellt werde, gab der 18-Jährige zur Freude seines Trainers zurück. Gute Antwort, sagte Dardai zufrieden.

Der Ungar warnte davor, den Gegner wegen des noch wenig schillernden Namens zu unterschätzen. Ich weiß, wie Fußballer sind. Ich war auch mal einer, sagte Dardai. Die Saarländer stünden berechtigterweise auf Platz sechs, zeigten mutigen und kombinationsstarken Fußball.