Abwasser in Kläranlage mit Öl kontaminiert

Erlanger Schule erhält Deutschen Schulpreis Großer Jubel an der Eichendorffschule in Erlangen: Sie erhält einen der renommiertesten Schulpreise in Deutschland. Das Konzept der Schule ist in vielerlei Hinsicht innovativ.

Später Siegtreffer: Fürth gewinnt in Heidenheim Die SpVgg Greuther Fürth hat ein Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim gewonnen. Dank eines späten Tores von Dickson Abiama setzte sich der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit 1:0 (0:0) durch. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Stürmer traf in der 85. Minute. Fürths Trainer Alexander Zorniger musste im Heidenheimer Stadion auf acht Profis verzichten, die mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren.