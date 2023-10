Abwahlantrag gegen Herthas Aufsichtsratschef Brüggemann

Mehr zum Thema

Minister Stübgen: Scholz muss in Migrationskrise handeln Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat angesichts der in den Ländern immer knapper werdenden Aufnahmekapazitäten für Asylbewerber ein sofortiges Handeln des Bundeskanzlers gefordert. Der Bundeskanzler muss die Migrationskrise zur alleinigen Chefsache machen, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. Olaf Scholz (SPD) müsse sich bei diesem Thema endlich aus der Geiselhaft der Grünen und Teilen seiner eigenen Partei befreien.

BR Volleys verpflichten Nationalspieler Tobias Krick Drei Wochen vor dem Start in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga ist den Berlin Volleys ein Transfer-Coup geglückt. Der deutsche Nationalspieler Tobias Krick wechselt vom italienischen Erstligisten Pallavolo Modena zum 13-maligen deutschen Meister. Bei seinem neuen Verein erhält der 24 Jahre alte Mittelblocker einen Dreijahresvertrag. Das gaben die BR Volleys am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.