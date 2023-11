Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön vorerst gestoppt

Die Ausnahmegenehmigung zum Töten der sonst unter Schutz stehenden Wölfe ist bis 9. November befristet. Sie bezieht sich auf ein eng gefasstes Gebiet bei Ehrenberg und schließt sich an das in dem Bescheid aus Unterfranken benannte Areal der Langen Rhön an. Sie gilt ausschließlich auf mit Weidezäunen oder Weidenetzen umgrenzten Flächen mit Nutztierherden sowie in einem Pufferbereich von maximal 1000 Metern darum.

Wann das Verwaltungsgericht Kassel im eigentlichen Verfahren entscheiden wird, war zunächst unbekannt. Geklagt gegen die Abschussgenehmigung hatten nach Angaben eines Gerichtssprechers der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. und die Natuschutz-Initiative e.V.

Der hessische Verband für Schafzucht und -haltung hatte die vor einer Woche erteilte Abschusserlaubnis durch die Kasseler Behörde begrüßt. Andere Wölfe könnten von den beiden zum Abschuss freigegebenen Tieren lernen, wie man den Herdenschutz erfolgreich überwinde, warnte der Verband. Wölfe seien clever, und jüngere Tiere lernten von älteren. Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Hessen) hatte die Abschussgenehmigung dagegen als falsches Signal kritisiert. Sie sei eine Ermunterung an die Weidetierhalter, auf die vom Land Hessen empfohlenen und geförderten Herdenschutzmaßnahmen zu verzichten.