Abschuss von Wölfen: Bund Naturschutz ohne Bedenken

Mehr zum Thema

Polizei soll hart gegen israelfeindliche Aktionen vorgehen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat ein hartes und konsequentes Vorgehen gegen israelfeindliche Aktionen angekündigt. Wir müssen alles tun, um jede Form von Gewalttaten der radikal-palästinensischen Seite zu unterbinden. Das gilt auch für jene, die israelfreundliche Kundgebungen zu stören versuchen, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er lobte in dem Kontext ausdrücklich das zuvor von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete Betätigungsverbot für die Hamas und das Netzwerk Samidoun. Das Netzwerk hatte mit Jubelfeiern auf deutschen Straßen für Empörung gesorgt.

EnBW will insolventen Biogashändler BMP Greengas übernehmen Der Energiekonzern EnBW hat den Gläubigern des insolventen Biogashändlers BMP Greengas ein Übernahmeangebot vorgelegt. Das teilte ein EnBW-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage in Karlsruhe mit. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, auf einer Gläubigerversammlung ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans abgegeben zu haben.