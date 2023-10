Abschlussbericht des „Zukunftsrats Wirtschaft“

Mehr zum Thema

Eintracht-Frauen peilen Sprung in die Champions League an Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wollen den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen. Das Team von Trainer Niko Arnautis gastiert am Mittwoch (18.30 Uhr) im Rückspiel bei AC Sparta Prag und muss nach dem deutlichen 5:0-Sieg vor eigenem Publikum nur noch die Pflicht erfüllen. Im Hinspiel hatte Nationalspielerin Laura Freigang drei Tore erzielt.