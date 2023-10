Abschied vom "Kölner Treff": Bettina Böttinger talkt weiter

"Bye-Bye, Bettina!", titelt die neue Ausgabe der Talkshow "Kölner Treff" am heutigen Freitag (27.10., WDR). Und der Titel ist Programm, denn ab 22 Uhr verabschiedet sich Moderatorin Bettina Böttinger (67) von ihrem Publikum. Gleichzeitig feiert sie auch: "Im Oktober 2023 feiere ich mein 30-jähriges Jubiläum 'Talk am Freitagabend' im WDR. Für mich ein großes Ereignis und ein guter Grund abzugeben", sagte sie in der Abschiedsmitteilung im Juli.

17 Jahre lang sprach die Journalistin humorvoll, einfühlsam und spontan mit ihren prominenten und nicht-prominenten Gästen über Gott und die Welt. Dafür war sie zweimal für den angesehenen Grimme-Preis nominiert. WDR-Intendant Tom Buhrow (65) wunderte das sicher nicht, schwärmte doch auch er von ihrem "großen journalistischen Gespür und ihrer ausgezeichneten Gesprächsführung". Hinter den Kulissen hat Böttinger den Freitagabendtalk 30 Jahre lang geprägt, tatsächlich bleibt sie dem Format als Produzentin und Beraterin auch weiterhin erhalten.

Nun steht also die letzte Sendung auf dem Programm und die gestaltet die gebürtige Düsseldorferin unter anderem mit Musiker Herbert Grönemeyer (67), den Schauspielerinnen Annette Frier (49) und Margarita Broich (63), Komiker Torsten Sträter (57) sowie Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer (58). "Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung", sagte Böttinger vorab.

Im Anschluss an den Abschieds-Talk können Fans weitere fünf Stunden lang in Erinnerungen schwelgen, wenn der Sender die Highlights unter dem Titel "Bye-Bye, Bettina! - Bettina Maria Böttinger - Fast ein Selbstportrait" ausstrahlt.

Bettina Böttinger verabschiedet sich zwar, doch die Sendung bleibt. Und vorerst auch das Moderationsduo Susan Link (46) und Micky Beisenherz (46). Seit 2017 übernahmen sie ohnehin immer wieder "Kölner Treff"-Ausgaben.

Ihre weiteren Pläne hat Böttinger der "Bild"-Zeitung verraten. Am Sonntag nach der letzten Sendung wird sie an einer "Podiumsdiskussion auf der Opernbühne in Bonn" teilnehmen, danach hat sie das "gesamte Produktionsteams in ihr Haus in der Eifel" eingeladen.

Für ihren neuen Lebensabschnitt hat sie sich zudem einen Familienzuwachs "gegönnt". Gemeint ist ein Dackel-Welpe, der vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist. Das Weibchen wird "Anfang Januar" einziehen. Was ihre zwölfjährige Dackel-Dame Finchen dazu sagen wird, weiß sie "noch nicht genau, aber wir lassen es mal drauf ankommen", sagt sie im Interview.

Im kommenden Jahr werde sie zudem "nach Zentralafrika reisen, nach Botswana [...] mehr Benefizveranstaltungen moderieren [...] einen Kunstpreis verleihen [...] Literaturveranstaltungen machen und vieles mehr.

Doch auch beim Talken kann man Böttinger weiter zuhören und zusehen. Im Anschluss an ihren letzten "Kölner Treff" stehen sechs Folgen ihrer Talksendung "Böttinger. Wohnung 17" in der ARD-Mediathek bereit. Ihr erster Gesprächspartner ist Guido Maria Kretschmer, gefolgt von Musikerin Kerstin Ott (41), Moderatorin Dunja Hayali (49), Model Papis Loveday (46), Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel (56) und Schauspielerin Maren Kroyman (74). Wie erste Fotos von den Sendungen zeigen, wird mit den Gästen auch gemeinsam gekocht.

Für die sechs Sendungen warb Bettina Böttinger am Mittwoch in ihren Instagram-Stories. Ausgestrahlt werden diese laut Sender schon in der kommenden Woche auch im WDR - die erste Ausgabe mit Kretschmer läuft am 3. November von 23:30 bis 00:15 Uhr. "In sechs Folgen begrüßt Moderatorin Bettina Böttinger prominente Gäste mit queeren Lebensentwürfen in ihrer Kölner Wohnung, um sich über Erfahrungen, Träume und Ideen auszutauschen", heißt es in der Ankündigung über die Sendereihe.

Vorlage war wohl der gleichnamige Podcast "Böttinger. Wohnung 17", der ab April 2021 in der ARD-Audiothek zu hören war. Darin waren beispielsweise Designer Harald Glööckler (58), Schauspielerin Karin Hanczewski (41), Politiker Jens Spahn (43) oder US-Choreograf Bruce Darnell (66) zu Gast.

