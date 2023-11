Absage für Fußballspiele in Schleswig-Holstein und Hamburg

Mehr zum Thema

Wasserrohrbruch behindert Verkehr über Köhlbrandbrücke Ein Wasserrohrbruch in der Nähe der Köhlbrandbrücke hat den Verkehr im Hamburger Hafen am Donnerstag behindert. Der Schaden sei am frühen Morgen durch einen Druckabfall bemerkt worden, sagte ein Sprecher von Hamburg Wasser. Die zweispurige Richtungsfahrbahn zur Köhlbrandbrücke sei gesperrt worden. Die Straße sei abgesackt und der Bordstein teilweise in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Schadensbilanz sei frühestens am Freitag zu erwarten, da die Einsatzkräfte das Wasser zunächst vollständig abpumpen müssten. Der Verkehr läuft so lang einspurig in beide Richtungen auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt.