Absage für alle Fußballspiele auf Landesebene in SH

Schnee und Glätte sorgen nicht nur auf den Straßen in Schleswig-Holstein für Probleme. Auch den Fußballplätzen macht der Winter zu schaffen. Das hat Folgen - verkündet der Landesfußballverband.

Von Freitag bis Sonntag finden in Schleswig-Holstein keine Fußballspiele auf Landesebene statt. Die Generalabsage gilt für alle Spiel- (Kreisklasse C bis Oberliga) und alle Altersklassen (Herren-, Frauen- und Jugendbereich), teilte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Donnerstag mit.

Die Schneefälle der vergangenen Tage und insbesondere die extremen Temperaturen verhindern nahezu ausnahmslos den Spielbetrieb in ganz Schleswig-Holstein, hieß es. Der Ball ruht demnach wegen der Platzverhältnisse und zum Schutz aller Spielerinnen und Spieler - und zwar zunächst ausschließlich am kommenden Wochenende.