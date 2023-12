Abriegelung von Göttinger Wohnblock wegen Corona unzulässig

Mehr zum Thema

Gewalt in Stadien: Innenministerin trifft Clubvertreter Nach den jüngsten Ausschreitungen bei Fußballspielen in der Bundesliga und 2. Bundesliga will sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens in der nächsten Woche mit Vertretern der beiden Proficlubs Hannover 96 und Eintracht Braunschweig treffen. Das bestätigte die SPD-Politikerin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (Freitag).