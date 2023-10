Doch Versorgungsknappheit ist nicht das einzige Problem. Die Einnahme von Ozempic oder Wegovy kann zu einigen Nebenwirkungen führen, am häufigsten Magen-Darm-Beschwerden. „Dazu gehören Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sowie in einigen Fällen Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Menschen mit Typ 2 Diabetes könnten ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs haben", so Dr. Kröger.

Menschen, die das Medikament wirklich für ihre Diabetes- oder Adipositas-Therapie brauchen, empfiehlt er das Präparat aber. „Man muss die Nebenwirkungen natürlich vorher abwägen, aber bei einer Diabetes- oder Adipositas-Therapie überwiegen häufig klar die Vorteile."

