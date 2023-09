Abnehmen mit Mandeln: Warum das tatsächlich klappt

Und noch einen wichtigen Aspekt führt die Wissenschaftlerin an: „Außerdem haben Nüsse den zusätzlichen Vorteil, dass sie länger satt machen, was immer ein Vorteil ist, wenn man versucht, sein Gewicht zu kontrollieren.“ Dafür verantwortlich ist auch ihr hoher Eiweißgehalt. Zudem fördern Mandeln einen konstanten Blutzuckerspiegel und beugen auf diese Weise Heißhungerattacken vor.

Die feste Struktur der Schalenfrüchte sorgt dafür, dass wir sie nicht ganz so schnell essen können wie beispielsweise Chips, Schoki oder Eis. Doch so gesund Mandeln auch sind, gilt wie bei so vielem: Die Menge macht’s. Mehr als eine Handvoll Mandeln am Tag sollten es nicht sein. Denn eine solche Portion liefert zwar jede Menge guter Fette, aber eben auch stolze 170 Kilokalorien.

Dennoch überwiegen die gesundheitlichen Vorteile des Mandelverzehrs deutlich. Denn die Forscher konnten auch nachweisen, dass der Verzehr von Mandeln im Rahmen einer energiereduzierten Kost nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch die Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems verbessert. Gute Gründe also, öfter mal eine Handvoll Mandeln zu snacken.

