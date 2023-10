Abgestellter Bauzug in Brand geraten

Mehr zum Thema

35-jähriger Radfahrer bei Kollision mit E-Scooter verletzt Ein 35-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter auf einem Radweg in München schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 21-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag mit dem E-Scooter auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, wie es hieß. Er stieß mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, der dadurch stürzte.

FC Bayern lädt Kinder in Zirkus ein: Alle Stars dabei Vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwoch gehen die Fußball-Profis des FC Bayern München um Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Harry Kane in den Zirkus. Der deutsche Rekordmeister lädt am Montag Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung zu einer Sondervorstellung des Circus Roncalli ein.

